Fostul fotbalist al echipei Dinamo, Danut Lupu, a fost condamnat definitiv la inchisoare, dupa ce judecatorii au respins apelul sau in dosarul in care a fost judecat pentru conducere fara permis.Astfel, el a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare.Potrivit presei sportive, citata de Agerpres, Danut Lupu a ramas fara permis de conducere in aprilie 2001, cand a fost prins baut la volan.A incercat in mai multe randuri sa ... citeste toata stirea