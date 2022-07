Fostul fotbalist Roland Stanescu s-a sinucis. El s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Voluntari

Roland Stanescu (32 de ani), fost fotbalist la Petrolul Ploiesti, FC Arges sau Dacia Unirea Braila, s-a sinucis sambata, aruncandu-se de la etajul 4 al unui bloc din Voluntari.Roland Dedius Stanescu era in varsta de 32 de ani si era cunoscut ca avand probleme psihice. Fostul fotbalist nu mai era legitimat la nici un club incepand cu anul 2019, cand incheiase contractul cu Dacia Unirea Braila.IPJ Ilfov a transmis un comunicat de presa in care mentioneaza: "Astazi, 2 iulie in jurul orei 15:38, ... citeste toata stirea