Fostul international argentinian Federico Aramburu (42 de ani) a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata la Paris, informeaza lequipe.fr.Federico Aramburu, care a evolyat la Biarritz, Perpignan si Dax, se afla la Paris din motive personale, el locuind in Tara Bascilor, si urma sa plece luni in Argentina.Conform lequipe.fr. tragedia s-a petrecut dimineata devreme in fata unui stabiliment de noapte Mabillon, ... citeste toata stirea