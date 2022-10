Fostul presedinte brazilian Lula il acuza pe Neymar ca-l sustine pe Bolsonaro din cauza problemelor fiscale

Luiz Inacio Lula da Silva, candidat la alegerile prezidentiale din Brazilia, a declarat, marti, ca Neymar il sustine pe actualul sef de stat Jair Bolsonaro pentru ca are temeri legate de problemele sale fiscale, informeaza AFP."Neymar are dreptul sa aleaga pe cine vrea ca presedinte. Cred ca el se teme ca daca eu castig alegerile voi afla ce i-a iertat Bolsonaro in ceea ce priveste datoria sa constand in impozitul pe venit. Cred ca de aceea se teme de mine", a spus Lula razand, atunci cand a ... citeste toata stirea