Fostul rugbist al Tarii Galilor, Andrew Coombs, a declarat ca a fost diagnosticat cu dementa si probabil encefalopatie traumatica cronica (CTE) la varsta de 39 de ani, informeaza The Guardian.Coombs este unul dintre cei 295 de jucatori de rugby retrasi care au depus o actiune in justitie impotriva a trei dintre organismele de conducere ale sportului, sustinand ca au suferit leziuni cerebrale in timpul carierei. Fostul fundas de la Newport, care a castigat turneul celor Sase Natiuni in 2013, a ... citeste toata stirea