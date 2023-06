Politehnica Iasi va putea pregati in liniste, din punct de vedere financiar, startul Ligii I de fotbal. In perioada urmatoare, clubul iesean va incasa o suma consistenta, peste 1,8 milioane euro.Prima suma ridicata de bani este asteptata in aceasta luna. Este vorba de 1,3 milioane euro de la Consiliul Local Iasi, a doua transa din cele 2 milioane de euro aprobate pentru acest an. Pana acum, din banii amintiti Poli a aspirat o rata, de 600 000 de euro, ultima rata urmand a fi de 100 000 de ... citeste toata stirea