FOTBAL - "Am progresat. Va fi un meci cu scantei!" Avertisment de la Grozavu inaintea duelului de maine cu Dinamo

Poli Iasi se pregateste de ultima aparitie oficiala din acest an pe teren propriu. Maine, de la ora 16:00, echipa ieseana se va confrunta cu Dinamo Bucuresti.Oaspetii sunt o echipa modesta, retrogradarea din vara, premiera in istoria gloriosului club bucurestean, si problemele grave financiare existente transformand "haita" intr-o grupare de mijlocul clasamentului in esalonul doi. Alcatuita din jucatori care in alte vremuri nu ar fi fost primiti nici la echipa a doua a "cainilor", Dinamo abia ... citeste toata stirea