Politehnica Iasi a anuntat de mai mult timp ca in perioada 19-23 iunie se va antrena la Piatra Neamt, in primul cantonament al verii. Planurile formatiei nou-promovate in Liga I s-ar putea insa modifica. Saptamana viitoare, resedinta judetului Neamt va gazdui un turneu la care participa numeroase grupe de copii, astfel ca linistea dorita de ieseni si posibilitatea de a apela oricand la terenurile din zona sunt sub semnul intrebarii. Totodata, echipele cu care se discutase pentru disputarea unor ... citeste toata stirea