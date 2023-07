Poli Iasi a debutat cu stangul in Liga I de fotbal. Sambata, la Cluj, Poli nu a fost in stare sa profite de problemele uriase ale CFR, care nu a contat pe 19 (!) dintre jucatorii din sezonul trecut, intre care si numeroase piese capitale, accidentate sau plecate in ultima perioada, unele - Scuffet, Burca si Yuri - fiind vandute cu cateva ore inainte de meci.Desi antrenorul care i-a luat locul lui Dan Petrescu, Andrea Mandorlini, a fost silit, in conditiile amintite, sa mizeze pe o trupa ... citeste toata stirea