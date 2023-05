Politehnica Iasi a incheiat en-fanfare sezonul 2022-2023. In ultima etapa a Ligii a II-a, Poli a pulverizat-o duminica pe Dinamo Bucuresti, 4-1 (2-1) in Copou. Desi neimportant in economia clasamentului, Iasi fiind sigur de primul loc, succesul este cu atat mai notabil cu cat gazdele nu au contat pe zece oameni, iar oaspetii aveau o motivatie importanta, dinamovistii avand sanse de a promova direct daca Otelul s-ar fi incurcat cu Dej.Decisiva in duelul de duminica a fost determinarea, total ... citeste toata stirea