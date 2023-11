Prima jumatate a sezonului regulat al Ligii I de fotbal a ajuns la final luni seara. La finalul turului, Poli, care are ca obiectiv minim locul X, se afla pe pozitia a XII-a, cu un singur punct mai mult decat echipa clasata pe XIII, care merge la baraj.De ce rezultatele si jocul Iasului a fost sub asteptari si de ce s-a ajuns aici, analizam in cele ce urmeaza.Parcurs slab din punct de vedere al rezultatelor si joculuiPolitehnica a pierdut cel putin opt puncte total aiurea in acest tur. ... citeste toata stirea