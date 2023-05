Astazi, de la ora 17:30, Politehnica Iasi - Otelul Galati, in etapa a VI-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Daca bate pe Otelul, Poli promoveaza matematic, Steaua neavand drept de promovare la ora actuala.Prima runda a returului primei grupe valorice a diviziei secunde se incheie astazi, cand este programata disputa dintre Politehnica Iasi si Otelul Galati.Pentru a se desprinde in fruntea clasamentului, Iasul trebuie sa se impuna. Misiunea nu pare a fi complicata de vreme ce gazdele ... citeste toata stirea