Fotbal: Barcelona nu a pierdut niciodata titlul in Spania, cand a avut opt puncte avantaj

FC Barcelona, care are un avans de opt puncte fata de Real Madrid, campioana en titre, dupa etapa a 20-a a Primera Division, nu a ratat niciodata titlul cand a avut o asemenea diferenta, transmite EFE.Catalanii s-au distantat la opt puncte dupa ce au invins Betis Sevilla (3-0), in timp ce rivala Real Madrid a pierdut la Mallorca (0-1).Din sezonul 1994/1995, cand victoria are valoare de trei puncte, Barcelona a avut in noua ocazii un avans de opt puncte sau mai multe fata de urmaritoarele ... citeste toata stirea