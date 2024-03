FOTBAL Bate vantul prin infirmerie: toti jucatorii lui Poli Iasi sunt apti de joc pentru meciul cu Botosani

Revenita luni dupa amiaza la antrenamente dupa zilele libere primite la finalul saptamanii trecute, Politehnica Iasi pregateste meciul cu FC Botosani, de sambata, din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I de fotbal.Pana la reintegrarea internationalilor Nicolas Samayoa (Guatemala), Todor Todoroski (Macedonia de Nord), Stefan Stefanovici (Romania - tineret) si Luca Mihai (Romania - tineret), care erau asteptati sa se intoarca in Copou aseara, in cazul primilor doi, si in aceasta seara de la ... citește toată știrea