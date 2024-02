FOTBAL: Bateti-i pe olteni si iesiti din malul campionatului! Charter pentru trupa lui Grozavu

Astazi, de la ora 16:15, la Craiova, FC U 1948 - Politehnica Iasi, in etapa a XXVIII-a a Ligii I de fotbal.Politehnica Iasi are un nou prilej de a iesi din mlastina Ligii I de fotbal. Astazi, formatia antrenata de Leo Grozavu joaca la Craiova, cu echipa locala FC U 1948, o trupa care joaca pe sistemul totul sau nimic acasa. Oltenii au cele mai putine remize din Liga I pe teren propriu, doar una, in rest bifand sase victorii si sase esecuri.Partida este una de "care pe care" prin prisma ... citește toată știrea