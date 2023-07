Sambata, de la ora 21:30, CFR Cluj - Politehnica Iasi, in prima etapa a Ligii I de fotbalPolitehnica Iasi va debuta maine in editia 2023-2024 a primei ligi fotbalistice a Romaniei. Poli va juca in deplasare, cu gruparea CFR Cluj, intr-o disputa care va incepe la ora 21:30. In ciuda diferentei uriase de statut (clujenii s-au clasat pe locul III in vara, dupa ce au bifat cinci titluri de campioana consecutive, iesenii au promovat in acest an in elita), trupa antrenata de Leo Grozavu priveste ... citeste toata stirea