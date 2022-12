FOTBAL - Clasamentul istoric al golgheterilor de la Poli. Turneu de copii, maine, in memoria fostului mare atacant iesean "Mitu" Danila

Sala Polivalenta din Iasi va gazdui maine, incepand cu ora 10:00, un turneu de fotbal rezervat copiilor nascuti in anii 2012, 2013, 2015, 2016. Competitia, denumita Memorialul "Mihai Danila", este menita a cinsti memoria fostului mare atacant al Politehnicii Iasi.Nascut la Iasi, "Mitu" Danila (13.11.1952 - 15.12.2014) a jucat doar la Poli, in perioada 1969 - 1981, el situandu-se pe locul V in ierarhia golgeterilor din toate timpurile daca se iau in considerare numarul de goluri inscrise ... citeste toata stirea