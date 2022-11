Fotbal: Clubul Al-Nassr i-a propus un contract pe trei ani lui Cristiano Ronaldo

Clubul de fotbal Al-Nassr din Arabia Saudita i-a propus un contract pe trei ani atacantului portughez Cristiano Ronaldo, in valoare totala de 225 milioane de dolari, anunta cotidianul AS.Conform publicatiei sportive spaniole, Al-Nassr este dispus sa-i achite un salariu anual de 75 de milioane de euro starului lusitan, in varsta de 37 de ani, liber dupa ce si-a reziliat recent contractul cu Manchester United.Clubul saudit a mai incercat sa-l recruteze pe Cristiano Ronaldo si in vara acestui ... citeste toata stirea