Astazi, de la ora 18:00, Politehnica Iasi - Petrolul Ploiesti, in etapa a XI-a a Ligii I de fotbalPolitehnica are o noua posibilitate de a bifa prima victorie de pe teren propriu din actuala stagiune. Astazi, la mai bine de doua luni de la startul sezonului si de la primul duel oficial in Copou din acest campionat, fotbalistii iesenii pot sa-i oblige pe sefii clubului sa le acorde primul bonus pentru castigarea a trei puncte in casa proprie, dupa duelul cu Petrolul Ploiesti.Misiunea ... citeste toata stirea