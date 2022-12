FOTBAL - Craciun cu vesti triste la Poli: clubul a pierdut deja 90.000 de euro! Zile decisive pentru viitorul clubului

Inainte de Craciun, Ziarul de Iasi v-a informat despre severul impas financiar in care a intrat Politehnica Iasi. Clubul din Copou avea nevoie de circa 250.000 de euro pentru a acoperi unele datorii din trecut. Fara suma amintita, Poli nu putea aspira 438.750 lei de la Primarie, ultima rata din cei 9.775.000 lei aprobati de Consiliul Local Iasi fotbalului pentru acest an, si nu putea inchide deconturile pe 2022 cu municipalitatea. Fara deconturi in regula, finantarea Politehnicii pe 2023 de la ... citeste toata stirea