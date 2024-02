FOTBAL - Cu bata in balta! Un discurs ratat de un antrenor fara inspiratie, fara logica, fara diplomatie

"In primul rand, vreau sa-mi prezint scuzele spectatorilor care au venit la meci si au indurat chinul de a urmari unul dintre cele mai slabe jocuri din istoria Politehnicii. Desi am avut in fata un adversar cu multe slabiciuni, pe toate palierele, care putea fi invins fara probleme, nu am fost in stare sa ne atingem obiectivul. Acest lucru este inadmisibil!Pana acum, am dat vina pe rezultatele slabe pe toata lumea, numai pe mine - nu. Acum, imi asum intreaga responsabilitate pentru rezultat ... citește toată știrea