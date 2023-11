Politehnica Iasi a sustinut ieri dimineata o partida de verificare la Chisinau, cu echipa locala Zimbru, ocupanta locului III in prima liga a Republicii Moldova. Deplasarea a starnit discutii, mai ales in randul unor fosti si actuali angajati ai clubului din Copou, care nu si-au primit primele de promovare din vara si/sau retributiile pe lunile septembrie si octombrie. Asta pentru ca, in ciuda datoriilor consistente existente, Poli a cheltuit bani (cazare joi seara, transport etc.) pentru a ... citeste toata stirea