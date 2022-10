FOTBAL - Culoar bun pentru Poli Iasi, cu Grozavu: adversari accesibili pana la finalul sezonului regulat

Primul meci cu noul antrenor pe banca tehnica: maine, la SlatinaDupa un prim pas facut cu dreptul din punct de vedere al rezultatului (1-0 sambata, cu Metaloglobus Bucuresti), nu si al jocului, antrenorul Leo Grozavu, care a stat la tribuna oficiala in disputa cu bucurestenii, a intrat efectiv in paine la Politehnica Iasi de duminica. Tehnicianul a preluat conducerea antrenamentelor "alb-albastrilor" si va fi pentru prima data pe banca Iasului maine, la Slatina, in disputa cu echipa locala ... citeste toata stirea