Astazi, de la ora 18:30, la Arad, UTA - Politehnica Iasi, in etapa a IV-a a Ligii I de fotbalPoli are un prilej foarte bun de a-si trece in cont un nou succes in afara Iasului. Astazi, de la ora 18:30, formatia ieseana joaca pe terenul unei echipe in mare suferinta, UTA. Gazdele au un start modest de sezon, consecinta fireasca a tabloului existent acum la Arad.Ardelenii au pierdut in vara nu o echipa, ci un lot intreg (au fost 29 de plecari!), din care s-ar fi putut alcatui o formula cu ... citeste toata stirea