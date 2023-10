Astazi, de la ora 21:00, la Bucuresti, Rapid - Politehnica Iasi, in etapa a XII-a a Ligii I de fotbalDupa ce a irosit luni, cand a remizat cu Petrolul Ploiesti, noi puncte importante pe teren propriu, Politehnica Iasi, care e acum pe locul XII al clasamentului esalonului de elita, risca sa revina in zona rosie a clasamentului. Daca pierde astazi, iar Voluntari, care e la egalitate de puncte cu Iasi, 11, dar cu golaveraj inferior, remizeaza, sau UTA, care are 9 puncte, bate in runda a XII-a, ... citeste toata stirea