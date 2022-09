FOTBAL: Daca nici acum, atunci cand? Poli e obligata sa faca spectacol maine

Dupa prestatiile lipsite de consistenta din primele sapte etape ale Ligii a II-a de fotbal si dupa ce s-a facut de rusine marti, la Dumbravita, cand a pierdut in Cupa in fata unei echipe comunale, Politehnica are un culoar excelent pentru a-si mai spala cat de cat obrazul fata de suporterii pe care i-a dezamagit. Maine, in runda a VIII-a a campionatului, de la ora 11:00, Poli joaca acasa cu o formatie modesta, Minaur Baia Mare, care a promovat in vara in esalonul doi.Diferentele dintre cele ... citeste toata stirea