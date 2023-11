Politehnica Iasi joaca astazi, de la ora 18.00, in Copou, cu Otelul Galati, in etapa a XV-a a Ligii I de fotbal, ultima din turul sezonului regulat. Dupa ce si-a batut joc de numeroase puncte in acest sezon, in care, jucand cu trupe extrem de modeste, situate in sbsolul clasamentului, a remizat (acasa cu "cenusareasa" campionatului, FC Botosani si cu FC U 1948 Craiova, ultima egaland in inferioritate numerica, in deplasare cu Dinamo Bucuresti) sau chiar a pierdut, la Arad, cand UTA era in ... citeste toata stirea