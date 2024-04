FOTBAL - Declaratie de dragoste a noului antrenor iesean: "Am pus Poli inainte de Dumnezeu si familie!"

Prezentate in exclusivitate de ziaruldeiasi.ro, informatiile legate de renuntarea la serviciile antrenorului Politehnicii Iasi, Leo Grozavu, si numirea in locul acestuia a portughezului Anthony "Tony" da Silva, au fost oficializate ieri.Grozavu a platit pentru parcursul slab al echipei, care, desi avea ca obiectiv clasarea pe unul din primele zece locuri, cerinta in ton cu conditiile de exceptie avute la dispozitie, a ajuns pe loc de baraj.Mai mult, nici exprimarea Politehnicii nu era ... citește toată știrea