Politehnica Iasi continua pregatirea disputei cu Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal, care va avea loc marti, de la ora 20:00, in Capitala. Echipa ieseana s-a antrenat pana acum in aceasta saptamana pe terenul cu gazon sintetic din Copou si pe cel de iarba naturala de la Agronomie, primele doua terenuri din Copou fiind protejate ca urmare a precipitatiilor cazute in ultima perioada.Pana astazi, Poli a facut sase antrenamente dupa meciul de sambata trecuta, ... citeste toata stirea