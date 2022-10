Fotbal: FRF anunta ca sistemul VAR va fi folosit la anumite partide din Cupa Romaniei

Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor.Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga. Totodata, in alegerea meciurilor din Cupa Romaniei se va tine cont si de infrastructura stadioanelor. In plus, avand in vedere faptul ca exista trei masini VAR, acesta este numarul maxim de ... citeste toata stirea