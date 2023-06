Politehnica Iasi se afla de luni in cantonament in Bulgaria, in statiunea montana Bansko. Localitatea cu 9 000 de locuitori, situata la 925 de metri altitudine, la poalele muntelui Pirin, atrage multi turisti iarna, la schi, si numeroase echipe de fotbal, din diferite tari, in timpul verii. Tentate de conditiile foarte bune existente (terenuri, cazare, alimentatie, recuperare etc.), cluburile care se antreneaza in aceasta perioada in orasul din sud-vestul Bulgariei au posibilitatea de a disputa ... citeste toata stirea