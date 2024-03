FOTBAL - Hal de organizare la Politehnica Iasi! Doi internationali, lasati 12 ore de izbeliste in Bucuresti

Politehnica Iasi joaca maine, de la ora 15:45, la Botosani, cu echipa locala FC in etapa a II-a a play-out-ului Ligii I de fotbal. Gandurile oaspetilor legate de meci au fost prezentate ieri intr-o conferinta de presa la care au participat antrenorul Leo Grozavu si fotbalistul Florin Ilie.Ultimul a declarat: "E un moment zero pentru noi. Un meci foarte important, de la care vrem sa scoatem maximul. Am pregatit meciul doua saptamani. Am analizat si adversarul, dar important e ce vom face noi. ... citește toată știrea