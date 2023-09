Atacantul englez Harry Kane a reusit primul sau hat-trick in tricoul echipei Bayern Munchen, in partida pe care campioana en titre a Germaniei a castigat-o fara drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 7-0, in fata formatiei VfL Bochum, sambata, in cadrul etapei a 5-a a sezonului.Kane, capitanul selectionatei Angliei, recrutat de Bayern in aceasta vara de la Tottenham Hotspur in schimbul sumei de 100 de milioane de euro, a punctat in minutele 12, 54 (din penalty) si 88, celelalte goluri ... citeste toata stirea