FOTBAL - Ieseni pusi la colt acasa de pustii lui Hagi. 0-6, scor general

Nu numai la nivelul organizarii sau la formatia de seniori lucrurile nu sunt conform asteptarilor la Politehnica Iasi, grupare finantata cu 2 milioane de euro de la bugetul local in acest an.Primele doua echipe de juniori ale clubului din Copou au bifat noi esecuri pe teren propriu in competitiile interne, Liga de tineret, respectiv Liga Elitelor U17. Duminica, formatiile pregatite de Adi Cotan, respectiv Bebe Manole, s-au inclinat in fata gruparilor similare ale gruparii lui Gica Hagi, Farul ... citeste toata stirea