Politehnica Iasi reia astazi antrenamentele in efectiv complet, dupa zilele libere primite la finalul disputei de vineri seara, cu Rapid Bucuresti, din etapa a XII-a a Ligii I de fotbal. Luni dupa amiaza, in Copou s-au antrenat doar jucatorii care nu au evoluat in Giulesti, jonctiunea cu fotbalistii care s-au batut pe terenul Rapidului avand loc in cursul diminetii de azi.Antrenorul Leo Grozavu si ceilalti membri ai staffului tehnic au doua probleme de natura medicala in lotul pe care-l ... citeste toata stirea