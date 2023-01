FOTBAL - Inca doua plecari de la Poli; un alt jucator tine insa de contract

Politehnica Iasi a inceput in aceasta saptamana sa lucreze la intensitate maxima, dupa ce saptamana trecuta au avut loc testarile fizice si medicale ale fotbalistilor. Stafful coordonat de Leo Grozavu a programat cate doua antrenamente pe zi in primele zile ale saptamanii, incercandu-se aducerea jucatorilor cat mai aproape de tonusul fizic normal.In paralel, Poli a continuat sa rupa contractele cu cei pe care Grozavu nu vrea sa se mai bazeze in sezonul de primavara. Ieri, sefii clubului din ... citeste toata stirea