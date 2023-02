FOTBAL - Inca patru teste pentru Poli in Turcia. Totul despre cei mai tari adversari: liderul Danemarcei, Nordsjaelland, si Dinamo Kiev

Politehnica Iasi a turat motoarele in cantonamentul pe care l-a inceput marti in Antalya (Turcia), la IC Santai Hotels Family Resort din Belek. Dupa ce miercuri a disputat un meci amical cu un adversar fara staif, FK Jedinstvo Ub, clasat pe locul X in liga a doua a Serbiei, Poli, care a invins cu 3-1 (1-0), este gata de cele mai tari teste ale iernii.Primul dintre acestea va avea loc astazi, de la ora 14, ora Romaniei, in compania liderului primei ligi daneze, FC Nordsjaelland. Acesta are ... citeste toata stirea