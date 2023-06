Aflata in cantonament in Bulgaria, la Bansko, Politehnica Iasi va disputa astazi primul meci amical al verii. Formatia antrenata de Leo Grozavu se va confrunta cu PFK Botev Plovdiv, grupare care s-a clasat in sezonul 2022-2023 pe locul X in prima liga bulgara, esalon care are 14 echipe.Botev este o formatie de traditie a Bulgariei. Infiintata in 1912, echipa din Plovdiv (orasul natal al fostului mare fotbalist Hristo Stoicikov, al doilea ca marime al vecinilor de la sud, cu o populatie de 350 ... citeste toata stirea