Israelul va juca in Ungaria ultimele sale doua meciuri de pe teren propriu in preliminariile EURO 2024, contra Elvetiei si Romaniei, a anuntat, joi, Federatia Israeliana de Fotbal (IFA), citata de Xinhua.Partidele se vor juca in afara Israelului din cadrul conflictului armat Israel-Hamas, care a determinat UEFA sa suspende toate partidele programate in aceasta tara din cauza lipsei de siguranta.Cele doua partide vor avea loc pe 15 si 18 noiembrie, Israelul urmand sa joace luna viitoare alte ... citeste toata stirea