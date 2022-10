Fotbal: Ivan Toney (Brentford), victima unor injurii rasiste

Fotbalistul Ivan Toney, autorul celor doua goluri in meciul castigat de Brentford in fata lui Brighton (2-0), vineri seara, in primul meci din etapa a 11-a din Premier League, a fost tinta unor injurii rasiste pe Instagram, informeaza cotidianul L'Equipe.Jucatorul in varsta de 26 de ani a postat o captura de ecran a mesajului primit si a scris sambata pe contul sau de Twitter: "Nu as fi publicat mesajul, dar m-a infuriat".Intr-un comunicat dat publicitatii, Brentford a condamnat ... citeste toata stirea