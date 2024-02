FOTBAL. LIVE TEXT: Poli Iasi-FC Voluntari. 0-0 rezultat final al unui meci foarte slab

Meci in etapa a XXVI-a din Liga I86-Dumiter trage de la 16 m, prinde Ailenei82-lovitura libera de la 20 m pozitie buna pentru oaspeti. Ciobanu trage mult peste poarta69-Marchioni, sut telefonat de la 18 m55-reluare defectuoasa Allanzinho, la un corner45+1: se analizeaza un presupus hent in careu al lui Popescu la centrarea lui Todoroski. Nu se acorda penalty pentru Iasi32-Nemec, din pasa lui Florea, trimite cu capul in plasa, dar era in afara jocului29-Kabran sult la coltul lung ... citește toată știrea