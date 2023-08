Startul de sezon sub asteptari al Politehnicii Iasi, care a reusit sa miste clasamentul in dreptul numarului punctelor doar in urma meciului cu Farul Constanta, in care dobrogenii au jucat cu rezervele, a generat destule turbulente in vestiarul coordonat de Leo Grozavu. Nereusind sa ridice nivelul jucatorilor pe care s-a bazat in campania de promovare din sezonul trecut, asa cum, de pilda, face pana acum Dorinel Munteanu la Galati, ba, mai mult, ajungandu-se ca piese de baza din stagiunea ... citeste toata stirea