FOTBAL - Noiembrie, ultimul bal din Copou: infruntare cu echipa care nu de mult speria Europa

Microbstii ieseni au posibilitatea de a avea o ultima intalnire fericita in 2022 pe batrana arena "Emil Alexandrescu". Astazi, echipa lor favorita, Politehnica, are prilejul de a incheia cu o victorie parcursul din acest an pe teren propriu, dupa disputa cu un nume capital al fotbalului romanesc, Dinamo.Problemele aparute in ultimii ani in curtea "cainilor" au facut insa ca din formatia care speria Europa in trecut sa ramana acum o umbra, care bantuie pentru prima data in istorie in esalonul ... citeste toata stirea