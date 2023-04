Poli Iasi are astazi prilejul de a mai scapa din frisoanele aparute dupa prestatiile modeste din faza a doua a campionatului, iesenii nefiind in stare sa castige in ultimele trei runde, desi au jucat si acasa cu modestele Gloria Buzau si Unirea Dej.Mare favorita la promovare tinand cont de faptul ca isi surclaseaza toti adversarii la toate capitolele (buget, valoare a lotului, conditii, salarizare etc.), Politehnica s-a trezit ca mai are un singur punct avans fata de Otelul Galati, ocupanta ... citeste toata stirea