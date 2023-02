FOTBAL - O noua repetitie in Antalya. Adversar din liga a IV-a germana pentru Poli

Politehnica Iasi joaca astazi un nou meci amical in Turcia, unde se afla in cantonament de o saptamana. Poli se va confrunta cu FC 08 Homburg, formatie care joaca in una din cele cinci serii ale Ligii a IV-a din Germania. Nemtii ocupa locul IV in Regionalliga Sudwest, cu 36 de puncte din 19 meciuri, noua mai putine decat liderul, Ulm, care are 20 de jocuri. Celelalte patru serii din Liga a IV-a sunt Regionalliga Bayern, Regionalliga Nordost, Regionalliga Nord si Regionalliga West.Adversarii ... citeste toata stirea