Dupa un antrenament, care va avea loc in cursul diminetii, Politehnica Iasi pleaca astazi spre Capitala pentru meciul de maine, cu Dinamo Bucuresti, ultimul din etapa a V-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Dupa ce a risipit sase puncte in ultimele trei runde, in care a obtinut doar remize, Poli mai are acum doar un punct avans fata de ocupanta locului III, Otelul Galati.Iar cum posibilitatea ca liderul, Steaua, sa capete drept de promovare nu trebuie neglijata, chiar daca ipoteza are ... citeste toata stirea