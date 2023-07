Politehnica Iasi are o noua sansa de a sparge gheata in editia 2023-2024 a esalonului de elita al fotbalului romanesc. Duminica, de la ora 18:30, Poli va juca la Constanta, cu Farul. Daca in mod normal sansele de bifare a unei surprize pe terenul campioanei ar fi infime, faptul ca Farul are probleme in startul sezonului si ca ar putea sa trateze disputa nu cu maxima atentie, din cauza duelului din Conference League cu Urartu, pus in prim-plan, poate ajuta din plin trupa oaspete.Atmosfera din ... citeste toata stirea