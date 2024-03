FOTBAL: Palma lui Robert Ion. Scos de Grozavu de pe lista A, fotbalistul a marcat in amicalul de la Piatra Neamt

Ca urmare a faptului ca Liga I de fotbal este intrerupta, echipele nationale avand programate diferite actiuni in aceste zile, Politehnica Iasi a decis sa dispute un meci de verificare in aceasta saptamana. Partida a avut loc vineri dimineata, la Piatra Neamt, in compania echipei locale Ceahlaul.Antrenata de Cristi Pustai, echipa nemteana este, practic, in vacanta. Ceahlaul a ratat calificarea in play-off-ul Ligii a II-a si va juca degeaba in play-out, numarul de puncte acumulat in faza ... citește toată știrea