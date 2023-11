Liga I de fotbal se pregateste de finalul turului sezonului regulat, insa campionatul va mai continua in acest an, cand se vor disputa si alte sase runde din retur. Programul urmatoarelor meciuri este unul ciudat pentru Politehnica Iasi, care va disputa nu mai putin de patru partide acasa in urmatoarele cinci etape.Pana la prima intrerupere generata de actiunile echipelor nationale, Iasi va primi vineri, de la ora 18:00, vizita echipei galatene Otelul, iar sambata viitoare, de la ora 18:45, ... citeste toata stirea