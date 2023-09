Problema atacantului impins ramane nerezolvataCateva dintre numeroasele riduri de ingrijorare pe care Politehnica Iasi le-a semanat cu mana larga pe fruntile suporterilor ei in acest modest start de sezon s-au mai atenuat luni, dupa succesul obtinut la Cluj-Napoca in fata echipei locale Universitatea. Victoria, venita la cateva zile dupa unul dintre cele mai usturatoare esecuri din istoria fotbalului local, 0-3 in Cupa Romaniei, la Zalau, cu o echipa de Liga a III-a, SCM, a dat o gurita de ... citeste toata stirea